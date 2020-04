È trapelato in rete un video dal set di, il film Marvel che a causa dell’emergenza Coronavirus non uscirà più a febbraio 2021, ma il

Ricordiamo che le riprese sono state sospese a pochi giorni dall’inizio della produzione e al momento non è ancora chiaro quando riprenderanno.

Nel filmato si vedono presumibilmente Simu Liu e Awkwafina che si avvicinano a un edificio segreto, forse un night club. Le riprese della sequenza si sono tenute in Australia, ma l’ambientazione nel film sarà cinese.

@GraceRandolph Set footage from Shang Chi filming in Syd Australia, before Corona Virus. Seem to have Simu and Akwafina characters arriving at what seemed to be a “night club/hidden corporation facility” in China. #shangchi #bts #marvel #mcu pic.twitter.com/yReOiQAR8Z — chuckbass (@charlesbassf) April 27, 2020

Ecco anche un video della stessa scena, con l’autore che ha cercato di inquadrare il monitor del set:

Same scene, but tried to get view of the monitor to see the shot! Looks pretty cool, as an establishing shot for this secret “building”. pic.twitter.com/fUFtn5ggRy — chuckbass (@charlesbassf) April 28, 2020

Il film Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings uscirà il 7 maggio 2021 e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo).

Nel corso della promozione di Il diritto di opporsi, il regista ha parlato del prossimo sottolineandone la grande importanza:

“Sono cresciuto senza un supereroe al quale ispirarmi” ha raccontato il cineasta all’Hollywood Reporter. “Mi sentivo legato a Spider-Man da ragazzino, principalmente perché indossava una maschera che gli copriva il volto, perciò mi immaginavo sotto quella maschera. Adorerei dare a mio figlio un supereroe da prendere come modello. Per me è un onore avere l’opportunità di raccontare questa storia“.

Tony Leuing interpreta il Mandarino mentre Simu Liu interpreta il protagonista Shang-Chi. Nel cast anche Awkwafina.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Quanto attendete Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings e che ne dite di questo video dal set? Ditecelo nei commenti!