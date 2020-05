Nel corso di un’intervista per il podcast di Cinemablend Podcast i fratelli Russo hanno svelato un curioso dettaglio a proposito di un flashback che avrebbe dovuto essere in, il secondo film dell’UCM dedicato a Steve Rogers.

A quanto pare, infatti, la pellicola avrebbe dovuto cominciare con una sequenza d’azione ambientata durante la Seconda guerra mondiale, tagliata però poco prima dell’inizio delle riprese:

Captain America: The Winter Soldier in realtà si apriva con un scontro ambientato durante la Seconda guerra mondiale in una delle stesure. Era una battaglia colossale con un momento molto significativo per Cap, ma allungava un po’ troppo il brodo. Alla fine l’abbiamo tagliata circa due mesi prima dell’inizio delle riprese.

Il film nel montaggio finale si apre con Steve che corre in compagnia di Sam Wilson superandolo ogni volta “a sinistra”, una battuta che sarà resa ancora più iconica da un momento chiave di Avengers: Endgame.

Il film è uscito il 26 marzo 2014 in Italia ed è da molti considerato uno dei picchi dell’Universo cinematografico Marvel.

La sinossi del film:

Dopo gli apocalittici eventi a New York in The Avengers, Captain America: the Winter Soldier ci presenta Steve Rogers, ovvero Captain America, condurre una vita tranquilla a Washington, D.C. nella quale cerca di adattarsi al mondo moderno. Ma quando un collega dello S.H.I.E.L.D. finisce sotto attacco, Steve finisce immischiato in una rete di intrighi che minaccia di mettere il mondo a rischio. Unendo le forze con Vedova Nera, Captain America cerca di portare alla luce la cospirazione che si allarga a vista d’occhio, combattendo assassini professionisti inviati per farlo tacere… per sempre. Quando le dimensioni di questa spaventosa trama diventano evidenti, Captain America e Vedova Nera chiedono aiuto a un nuovo alleato, Falcon. Ma dovranno affrontare un inaspettato e formidabile nemico – il Soldato d’Inverno.