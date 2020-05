Secondo quanto riportato da Variety è entrato a far parte del cast di, nuovo progetto scritto e diretto dal regista(Mud).

L’opera si basa sull’articolo del New Yorker di David Grann che narra delle due persone arrivate al grado di Comandante durante la Rivoluzione cubana. uno era Che Guevara e l’altro un uomo dell’Ohio.

Le riprese del progetto (salvo cambiamenti dati dall’emergenza sanitaria) dovrebbero iniziare nel 2021. Riucordiamo che Driver e Nichols hanno già lavorato insieme in passato in Midnight Special – Fuga nella notte.

Tra i lavori da regista di Nichols troviamo Mud (2012) con Matthew McConaughey, Loving – L’amore deve Nascere Libero (2016), Take Shelter (2011) e Midnight Special – Fuga nella notte (2016).

Recentemente abbiamo invece visto Driver in The Report, I Morti non Muoiono, L’uomo che uccise Don Chisciotte, BlacKkKlansman, nel film Netflix Storia di un Matrimonio e in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. Prossimamente apparirà invece in The Last Duel di Ridley Scott al fianco di Matt Damon e Ben Affleck.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto di Adam Driver? Diteci la vostra nei commenti!