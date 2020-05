Volevo dire un grandissimo grazie a tutti quelli che hanno visto Extraction, lo avete reso il film più visto su Netflix in questo momento, e Netflix dice che è stato il lancio più grande di sempre per un suo film. Siamo stati travolti dalle reazioni positive a questo film e dal vostro sostegno, quindi a nome mio, dei Fratelli Russo, di Netflix e del regista Sam Hargrave un grandissimo grazie. Si fa un gran parlare del seguito, un sequel, un prequel… tutto quello che posso dire è chi lo sa? Vedremo, anche se con questo sostegno ed entusiasmo è difficile non pensare di tornare e farne un altro… Intanto grazie!

(noto in originale con il titolo) è un grandissimo successo su Netflix: sin dal suo debutto il film d’azione prodotto dai Fratelli Russo è in testa alla classifica dei film più visti sulla piattaforma, e ieri il protagonista Chris Hemsworth ha voluto ringraziare i fan con un messaggio su Instagram in cui accenna anche alle voci di un possibile sequel…

Venerdì Netflix ha annunciato che Tyler Rake è destinato a diventare il miglior lancio di sempre per un film sulla piattaforma, con circa 90 milioni di account che avranno scelto di vedere l’action movie nel primo mese.

Nel cast del film, oltre a Chris Hemsworth e a David Harbour, troviamo Golshifteh Farahani, Derek Luke, Randeep Hooda, Chris Jai Alex, Pankaj Tripathi, Marc Donato, Rayna Campbell e Rudhraksh Jaiswal.

Questa la sinossi ufficiale:

Tyler Rake (Chris Hemsworth), un mercenario che opera nel mercato nero, affronta la missione più pericolosa della sua vita quando viene ingaggiato per salvare il figlio rapito di un boss del crimine internazionale. Diretto da Sam Hargrave, questo thriller elettrizzante e pieno di azione è prodotto da Joe e Anthony Russo, i registi visionari di Avengers: Endgame.

Il film è approdato sulla piattaforma streaming Netflix il 24 aprile 2020.