La sorpresa era nell’aria da giorni, si parlava di una misteriosa rimpatriata/videoconferenza tra gli “, gli Avengers originali, e stanotte, ai, è successo: i primi Vendicatori si sono riuniti per festeggiare virtualmente la vittoria di Avengers: Endgame come miglior film.

Parliamo della squadra al completo composta da Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner e Chris Hemsworth.

Potete trovare il video qui sotto, a seguire qualche simpatico estratto:

"when Robert Downey Jr. said "love you 3000 😍 • the Avengers: Endgame reunion was truly a highlight of #KCA2020 "

A inaugurare la rimpatriata Scarlett Johansson (Vedova Nera): “Oddio, che emozione! Siamo così felici che i Kids’ Choice Awards si siano comunque tenuti!”

Entra in scena a seguire Mark Ruffalo (Hulk) che aggiunge che “lo spettacolo deve continuare, la vita deve continuare… e anche gli Avengers”

Sulla stessa scia si aggiunge Jeremy Renner (Occhio di Falco/Ronin) che dedica il premio “a tutti i ragazzi che hanno fatto il tifo affinché questi personaggi si unissero e diventassero ciò di cui abbiamo bisogno oggi: più forti perché uniti“.

“Proprio così” aggiunge Chris Hemsworth (Thor): “Siete in assoluto i migliori e ora anche noi siamo più forti uniti. Anche se, ovviamente, il più forte del gruppo qua, sono io. Ma questo lo sappiamo già“.

Chris Evans (Captain America) sembra non essere molto d’accordo e ricorda all’amico di averlo “battuto in una sfida a suon di flessioni“.

A post shared by Nickelodeon (@nickelodeon) on May 2, 2020 at 6:32pm PDT

I due danno inizio ad un simpatico siparietto molto “virile” (“Ringrazia che non sono lì di persona” stuzzica Hemsworth) con Renner che prende in giro i due amici con dei cartonati delle loro facce e la Johansson che sospira esasperata (“Questa è stata la mia vita per circa 10 anni“).

A sorpresa e in ultimo compare Robert Downey Jr. (Iron Man), il cui arrivo spiazza il resto della squadra.

“Pensavamo fossi, ehm, insomma… ” suggerisce Renner in riferimento alla tragica fine di Avengers: Endgame.

“In quarantena?” dice Downey. “Certo, non lo siamo tutti?”

I sei Vendicatori salutano poi tutti i fan lanciando frasi di incoraggiamento, ricordando a tutti di “stare al sicuro e tenere duro” e che “uniti siamo più forti e ce la faremo” … “a qualunque costo“.

“Vi amiamo 3000” conclude Robert Downey Jr.

Se lo dice Iron Man, e se ce lo dicono gli Avengers, forse, un pochino riusciamo a crederci.

***

La lista completa dei vincitori:

Musica

Favorite female artist: Ariana Grande

Favorite male artist: Shawn Mendes

Favorite music group: BTS

Favorite song: Billie Eilish, “Bad Guy”

Favorite music collaboration: Shawn Mendes & Camila Cabello, “Señorita”

Favorite breakout new artist: Lil Nas X

Favorite global music star: Taylor Swift (North America)

Film

Favorite movie: Avengers: Endgame

Favorite movie actress: Dove Cameron (Mal, Descendants 3)

Favorite movie actor: Dwayne Johnson (Hobbs, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw; Dr. Smolder Bravestone, Jumanji: The Next Level)

Favorite superhero: Tom Holland (Spider-Man, Spider-Man: Far From Home; Spider-Man, Avengers: Endgame)

Favorite animated movie: Frozen 2

Favorite female voice from an animated movie: Beyoncé (Nala, The Lion King)

Favorite male voice from an animated movie: Josh Gad (Olaf, Frozen 2)

Televisione

Favorite kids TV show: Henry Danger

Favorite family TV show: Stranger Things

Favorite reality show: America’s Got Talent

Favorite TV host: Ellen DeGeneres (Ellen’s Game of Games)

Favorite animated series: SpongeBob SquarePants

Favorite female TV star: Millie Bobby Brown (Eleven, Stranger Things)

Favorite male TV star: Jace Norman (Henry Hart / Kid Danger, Henry Danger)

Altre categorie

Favorite male social star: David Dobrik

Favorite female social star: Annie LeBlanc

Favorite gamer: SSSniperWolf

Favorite video game: Minecraft

Favorite social music star: JoJo Siwa

Favorite female sports star: Alex Morgan

Favorite male sports star: LeBron James