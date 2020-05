Durante la promozione stampa di, il nuovo film Netflix conprodotto dai fratelli Russo che è disponibile sulla piattaforma dallo scorso 24 aprile ( ecco il trailer italiano ), Joe Russo ha avuto modo di spiegare a Polygon quanto ammiri l’azione viscerale di, il film cult di Michael Mann, proprio in relazione al concepimento di una pellicola come quella proposta dal colosso dello streaming.

Ecco cosa ha detto Joe Russo su Heat:

Mi capita spesso di parlare di come la scena della rapina in banca di Heat sia l’esperienza cinematografica più viscerale che io abbia mai provato in sala. Inseguiamo queste esperienze e, in veste filmmaker, cerchiamo di ricrearle, di trasmetterle al pubblico nella stessa maniera in cui noi le abbiamo avvertite. Siamo alla ricerca di sensazioni e possiamo farlo solo tramite un film. Non puoi ottenere lo stesso livello di pulsione con la pagina di un fumetto. Puoi chiaramente raccontare una storia che abbia un’intensità visiva, ma non puoi raggiungere la stessa visceralità, la stessa intensità immediata.

È un insieme di circostanze uniche per un filmmaker essere nei panni di Michael Mann quando ha fatto Heat, un periodo dove potevi ottenere un budget di quel genere e un cast di quel livello da impiegare in un film d’azione con una tale profondità nell’analisi dei personaggi. Tradizionalmente, i film d’azione per l’intrattenimento di massa, sono calibrati in una maniera tale che non c’è possibilità di esplorare in profondità i personaggi. Li inserisci in una data situazione, devono essere mediamente apprezzabili e devono avere quel tanto che basta, in materia di conflitti personali e difetti, da consentire alla storia di andare avanti.

Heat non era così. Quel film era una vera e propria analisi dei personaggi perfettamente miscelata a uno dei più sensazionali film d’azione mai fatti. Motivo per cui si tratta di una pellicola difficile da battere. È un film d’autore, filmmaking d’azione con un ritmo e uno stile tali… È complicato convincere uno studio a distribuire una pellicola di quel tipo e c’è bisogno di qualcuno nella posizione di Michael Mann per farlo. Ed è per questa ragione che è ancora una vera e propria pietra miliare. È frutto di un’epoca differente di filmmaking.