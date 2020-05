La storia dinon è finita: Stephenie Meyer ha annunciato oggi la pubblicazione di, il romanzo tanto atteso dagli appassionati che racconterà la storia dal punto di vista di Edward Cullen, il vampiro interpretato al cinema da

La data di pubblicazione della versione in lingua originale è fissata al 4 agosto:

È un’epoca folle e non ero certa che fosse il momento più adatto per pubblicare questo libro, ma alcuni di voi attendono da così tanto tempo che non mi sembrava giusto farvi aspettare ulteriormente. Scusate per il cattivo tempismo. Spero che questo libro possa essere una distrazione dal mondo reale. Sono così emozionata di poterlo finalmente condividere con voi.

Sono anni che l’autrice lavora al romanzo. I fan di Twilight sanno bene che la Meyer cominciò a lavorare alla stesura del libro subito dopo la saga originale, ma si fermò dopo che una prima stesura di Midnight Sun fu trafugata e pubblicata online.

Tornò poi a scriverlo nel 2010, ma si interruppe nuovamente alla luce della pubblicazione di Grey, il romanzo di E.L. James con la storia di Cinquanta sfumature di grigio raccontata dal punto di vista di Christian Grey.

“Mia mamma mi uccide se non lo finisco” raccontò a Hypable alcuni anni fa. “È tutto quello che pretende da me. A ogni regalo di compleanno o di Natale mi dice sempre: ‘Sai cos’è che voglio davvero’. La mia vita è questa“.

Dodici anni dopo la pubblicazione di Breaking Dawn, arriva così un nuovo libro della saga che si appresta a scatenare reazioni di vario tipo.

“È decisamente più cupo e direi più disperato” ha commentato l’autrice in un’intervista con USA Today. “C’è molto più in gioco dal punto di vista di Edward“.

Sulle reazioni dei fan:

Non credo che la gente si aspetti di scoprire cosa stesse davvero pensando e facendo Edward quando non c’era. Non so se sarà come l’Edward che immaginavano, ma piuttosto un Edward molto più diverso.