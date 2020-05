Variety riporta che Netflix ha avviato le trattative per affidare al registail timone del sequel di Bright , condi ritorno nei panni di Daryl Ward e Nick Jakoby.

Leterrier, regista di L’incredibile Hulk, Scontro tra titani e Now You See Me – I maghi del crimine, per Netflix ha prodotto e diretto la serie tv Dark Crystal: la resistenza.

Il colosso dello streaming intende partire con le riprese non appena sarà possibile farlo.

Un sequel è in lavorazione da quando Bright è diventato uno dei film più visti su Netflix: nel 2018 era arrivata la notizia che era in sviluppo un seguito con Smith e Edgerton e con Ayer dietro la macchina da presa su uno script di Evan Spiliotopoulos a cui aveva contribuito T.S. Nowlin.

Ayer deve essersi allontanato dal progetto da poco, visto che fino a qualche mese fa ne parlava con grande entusiasmo:

Ci stiamo lavorando e, se tutto va bene, saremo in grado di cominciare a lavorarci presto. Sarà una grande opportunità per esplorare ancora più quel mondo. Penso che anche il pubblico abbia avvertito l’esistenza di questa possibilità. La gente ci chiedeva “raccontateci dei draghi e della storia di questo mondo”, che è davvero ricca tanto che vogliamo esplorarla più in profondità.

Bright, ricordiamo, è ambientato in un presente alternativo nel quale esseri umani, orchi, elfi e fate convivono fin dalla notte dei tempi

