Qualche giorno fa vi abbiamo proposto le dichiarazioni circarilasciate da Ryan Reynolds a TotalFilm.

Un’occasione nata a margine di un’intervista rilasciata per Free Guy in cui, chiaramente, non si è sbilanciato troppo sulla situazione del Mercenario Chiacchierone ora che la Fox è passata nelle mani della Disney. “Oddio, davvero non lo so” ha ammesso. “È tutto così nuovo ora che è della Marvel, perciò sto cercando di capire i pro e contro dalla mia posizione. Vedremo. Mi sento ancora un po’ estraneo a tutto. Credo che una volta che mi sentirò parte integrante della squadra, se o quando avremo modo di fare un Deadpool 3, avrò probabilmente una visione decisamente più chiara. Ma sono un grandissimo appassionato della Marvel e dei loro film, perciò quando la Disney ha acquistato la Fox, l’ho vista come un’ottima cosa”.

Ieri, Ryan Reynolds ha toccato ancora una volta l’argomento insieme a Jimmy Fallon con delle parole all’insegna di un genuino ottimismo:

Deadpool era della Fox e adesso è nelle mani della Marvel presso la Disney. E, in entrambi i casi, vedo infinite possibilità. Se Deadpool dovesse finire nell’Universo Cinematografico della Marvel sarebbe esplosivo e straordinario. Sarebbe un recinto di sabbia straordinario in cui giocare. E anche se continuasse a fare storia a sé intravedo sempre infinite possibilità. Lo scrivo con questi due ragazzi, Rhett Reese e Paul Wernick, che sono geniali e straordinari in così tante maniere differenti. Ci divertiamo tantissimo insieme. Di solito lo scriviamo proprio nella stanza in cui mi trovo adesso. E ce la spassiamo davvero. C’è ancora tanto da raccontare e speriamo di farlo prima o poi. Più prima, che poi.

