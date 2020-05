Dal suo canale Youtube,(Bombur) ha caricato un video saluto da parte di alcuni dei nani della compagnia di Thorin Scudodiquercia della trilogia de, visti per la prima volta in Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato.

Ai saluti e ai messaggi di speranza e di incoraggiamento si sono uniti anche Graham McTavish (Dwalin), John Callen (Oin), Jed Brophy (Nori), Mark Hadlow (Dori) e il giovane della compagnia, Adam Brown (Ori).

Tra i vari messaggi Jed Brophy (che ricordiamo ha recitato ricoperto di trucco prostetico anche ne Il Signore degli Anelli) mostra sullo sfondo una delle location della Battaglia dei Campi del Pelennor (l’attore è originario della Nuova Zelanda, come molti altri del cast) e saluta i fan al grido di “IKHF’ ID-URSU KHAZAD!“(“Sentite il fuoco dei nani!“) mentre Adam Brown si lava le mani canticchiando “Misty Mountain” e ammettendo che, girando Lo Hobbit, un po’ di distanziamento sociale dagli altri nani non sarebbe stato male (“Alcuni puzzavano parecchio!”).

Salutiamo così la Compagnia, nascosta tra i “nebbiosi monti gelati“:

Cosa ne pensate della trilogia dello Hobbit e di Un Viaggio Inaspettato? Quale era il vostro nano preferito?

Un Viaggio Inaspettato racconta il viaggio del protagonista Bilbo Baggins, coinvolto in un’epica ricerca per reclamare il Regno Nanico di Erebor governato dal terribile drago Smaug. Avvicinato dal mago Gandalf il Grigio, Bilbo si ritrova al seguito di tredici nani capeggiati dal leggendario guerriero Thorin Oakenshield.

Il viaggio li conduce per terre piene di pericoli e avventure, abitate da Goblin e Orchi e implacabili Wargs. La loro meta principale è raggiungere l’Est e le aride Montagne Nebbiose, ma prima dovranno sottrarsi ai tunnel dei Goblin, dove Bilbo incontra una creatura che gli cambierà la vita per sempre… Gollum.

Qui, da solo con Gollum, sulle rive del lago seminterrato, l’ignaro Bilbo Baggins non solo si scoprirà così ingenuo e coraggioso al punto da sorprendere persino se stesso, ma riuscirà a impossessarsi del prezioso anello di Gollum che possiede qualità inaspettate ed utili… un semplice anello d’oro, legato alle sorti della Terra di Mezzo in modo così stretto che Bilbo non può neanche immaginare.

Ne La Desolazione di Smaug Bilbo, Gandalf e i 12 nani capitanati da Thorin Scudodiquercia procedono il loro viaggio tra ragni giganti, uomini orso e il fondamentale incontro con gli elfi silvani di Legolas. Ad un passo dalla meta però Gandalf è costretto a separarsi dalla compagnia per affrontare prove più importanti da solo, mentre i nani e Bilbo giungono a Pontelagolungo, alle pendici del monte in cui riposa il drago Smaug. Determinato a riprendere quel che è suo Thorin Scudodiquercia non attende Gandalf e decide di procedere da solo inviando come pattuito Bilbo a rubare l’Arkengemma dal drago dormiente.

La Battaglia delle Cinque Armate porta ad un’epica conclusione delle avventure di Bilbo Baggins, Thorin Scudodiquercia e la Compagnia di Nani. Dopo aver reclamato la loro patria dal drago Smaug, la compagnia ha involontariamente scatenato una forza letale nel mondo.

Non visto, se non dal Mago Gandalf, il grande nemico Sauron ha mandato legioni di orchi in un attacco furtivo sulla Montagna Solitaria. Mentre l’oscurità converge sul conflitto in escalation, le razze di Nani, Elfi e Uomini devono decidere se unirsi o essere distrutte. Bilbo si ritrova così a lottare per la sua vita e quella dei suoi amici nell’epica Battaglia delle Cinque Armate mentre il futuro della Terra di Mezzo è in bilico.