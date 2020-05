È in occasione della serata dei David di Donatello che il ministro dei beni e delle attività culturaliha annunciato in diretta che lunedì si incontrerà con i rappresentanti del mondo del cinema per discutere delle misure da adottare per riaprire le sale nel nostro paese.

Queste le parole del ministro:

L’appello che è stato fatto dagli attori questa sera è molto importante. Voglio rispondere a questo appello: mi sto impegnando e mi impegnerò 24 ore al giorno. Abbiamo esteso a questo settore una serie di ammortizzatori sociali che prima non c’erano per il mondo dello spettacolo. L’impegno è coprire ogni figura, finché non ripartiranno le produzioni e non riapriranno i cinema. […] Non possiamo decidere noi quando riapriranno i cinema, lo decide il comitato tecnico scientifico. Oggi ci hanno detto che si potranno aprire le sale al chiuso attuando misure di distanziamento sociale. E quindi lunedì incontrerò tutto il mondo del cinema per decidere insieme quando ripartire. Davanti abbiamo un’estate in cui le piazze potrebbero diventare delle grandi arene per far riavvicinare gli italiani al cinema. Ma dobbiamo tornare in sala il prima possibile, e dobbiamo far ripartire l’industria cinematografica italiana il prima possibile. Il mondo pensa all’italia anche quando vede le splendide immagini mostrate nei film italiani. […] Durante questo lockdown si è visto un grande amore per la cultura. La cultura è una parte essenziale della vita, soprattutto in Italia.

In occasione della serata dei David, i cinema hanno riacceso le insegne e le sale con un flash mob in tutta Italia, come i nostri amici di Arcadia Cinema: