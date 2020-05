Il fumettistatorna all’attacco e rincara la dose contro i Marvel Studios, incolpandoli di non aver messo ancora in cantiere

L’occasione si è presentata durante un’intervista con Comicbook, durante la quale il creatore del Mercenario Chiacchierone è apparso decisamente contrario al modus operandi degli studi:

Le parole si collegano a quanto scritto da Liefeld qualche giorno fa su Twitter:

Ogni giorno mi chiedo come farà la Marvel a rovinare tutto. Ryan non ha bisogno di fare un altro Deadpool. Ha già 5-6 film in agenda, è ricco e la sua Aviation Gin vale quasi 1 miliardo di dollari. È d’obbligo che la Marvel assecondi gli interessi di RYAN.

Il franchise di Deadpool non era “a pezzi” come quello dei Fantastici 4 e degli X-Men, non ha bisogno di essere salvato. Date a Ryan un assegno, dei personaggi a disposizione e levatevi di torno.

Ha poi concluso la sua intervista con Comicbook ammettendo:

Se Ryan non è ancora al lavoro su Deadpool 3 al momento, è perché la Marvel non lo ha ancora permesso, dico solo questo. Se ho fede in quel sistema? Diamine, non lo so. […] Non vi sto dando le risposte che volete, e lo so, ma guardate, se succederà, tanto meglio.