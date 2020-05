Sono giornate di “riflessioni” su due, a loro modo, importanti cinecomic delgi anni ’90, Batman Forever e Batman & Robin entrambi diretti da

Prima è toccato a Val Kilmer che, in un profilo del NYTimes, ha spiegato per quale ragione si sia allontanato dal personaggio dopo Batman Forever.

Adesso è la volta dello sceneggiatore dei due lungometraggi, Akiva Goldsman, vincitore dell’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale di A Beautiful Mind.

In un’intervista pubblicata da Collider spiega:

Sai, è complicato perché penso, in una maniera alquanto divertente, che questo show che io e Geoff Johns abbiamo ideato, Titans ( ecco la nostra scheda TV ), sia una maniera per scusarmi di quanto fatto con Batman & Robin che era straordinariamente sopra le righe. Sono davvero un profondo, profondo, profondo e vecchio fan dei fumetti e l’opportunità di impiegare quei personaggi e di giocare con loro era straordinaria. Ma, come hai notato tu stesso, erano altri tempi. Cose che sono durate anche se non avresti voluto!

Lo sceneggiatore spiega poi qual è l’elemento narrativo di Batman Forever che avrebbe voluto tenere nel film e che invece, alla fine, è stato rimosso:

Per me, Batman Forever era tutto focalizzato su Bruce che ritrovava il diario di suo padre in cui c’era scritto “Martha e io volevamo stare a casa questa sera, ma Bruce ha insistito per andare a vedere un film” e tutto finiva per parlare di Bruce e del senso di colpa che covava, del suo sentirsi responsabile della morte dei suoi genitori. Niente di tutto questo è finito nel montaggio finale. L’avevamo girato e l’avevamo inserito nei montati dei test screening solo che il pubblico rispose di non essere interessato alla componente psicologica del dramma di Batman. Non era quella la ragione che li spingeva a vedere un film tratto da un fumetto.