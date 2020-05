Prima die del suo Batman V Superman , la Warner Bros Pictures stava pensando di affidare un film incentrato sullo scontro tra i due supereroi a(regista di) connei panni del vigilante di Gotham ein quelli del figlio di Krypton.

Alla sceneggiatura stava lavorando Akiva Goldsman, subentrato dopo il forfait dello sceneggiatore di Se7en Andrew Kevin Walker, ed è stato proprio Goldsman a condividere alcuni dettagli del progetto con Collider:

Lavorai a questa versione di Batman v Superman [nel 2001 o 2002] con Colin Farrell come Batman e Jude Law come Superman, doveva dirigerlo Wolfgang Peterson. Eravamo in pre-produzione, doveva essere la cosa più cupa mai vista prima.

Cominciava con il funerale di Alfred, Bruce si era innamorato e aveva rinunciato a essere Batman, poi Joker avrebbe ucciso sua moglie e si sarebbe scoperto che era tutta una menzogna. La storia d’amore era stata architettata da Joker appositamente per sprezzare Bruce.

Era un’epoca in cui avevi la possibilità di scrivere una sceneggiatura di questo tipo per poi ricevere dei rifiuti. In qualche modo le aspettative del prodotto – che fossero relative al pubblico, produttive o registiche – non ebbero l’effetto che speravamo quando mettemmo tutto nero su bianco.