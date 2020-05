Variety riporta che Netflix ha acquistato i diritti di sfruttamento per la realizzazione di un film dedicato al campionato mondiale di calcio femminile del 1999.

Si tratterà di un adattamento del libro di Jere Longman intitolato “The Girls of Summer: The U.S. Women’s Soccer Team and How It Changed the World“, che racconta la storica vittoria della squadra statunitense al campionato mondiale e del loro straordinario successivo.

La produttrice di “L’ora più buia” scenderà in campo assieme a Hayley Stool della Ándale Productions e a Ross Greenburg della Ross Greenburg Productions. È stata proprio la Stool a opzionare i diritti del libro e a ottenere i diritti di immagine di otto delle giocatrici della squadra statunitense.

Gli Stati Uniti vinsero dopo aver sconfitto la Cina ai calci di rigore: la finale fu l’evento più seguito nella storia del calcio femminile e fu segnato da un’immagine diventata iconica di Brandi Chastain che dopo l’ultimo calcio di rigore si strappò la maglietta cadendo in ginocchio per l’emozione e la gioia.

Della squadra si è già parlato nel documentario HBO intitolato “Dare to Dream: The Story of the U.S. Women’s Soccer Team”, ma si concentrava appunto sulla storia della squadra, non sulla cronacaa della storica vittoria del 1999.

