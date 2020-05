Netflix ha stretto un accordo con la casa di produzione di, la Hello Sunshine, per due commedie in cui l’attrice vestirà i panni di protagonista: si tratta della prima collaborazione con il colosso dello streaming, come riporta Deadline

Il primo progetto, in partnership con la Aggregate Film di Jason Bateman, è una commedia romantica che segnerà il debutto alla regia di Aline Brosh McKenna, autrice della sceneggiatura di Il diavolo veste Prada.

La storia segue le vicende di due migliori amici che vivono a distanza la cui vita cambia quando lei decide di inseguire il sogno della vita mentre lui si offre di tenere d’occhio il figlio adolescente della donna.

Netflix ha inoltre acquistato i diritti di sfruttamento del romanzo best-seller di Sarah Haywood intitolato La felicità del cactus e di cui vi proponiamo la trama:

La vita di Susan è perfetta… per Susan. Ha un appartamento a Londra tagliato su misura per una sola persona, un lavoro che soddisfa la sua passione per la logica e un accordo molto civile con un gentiluomo che le garantisce adeguati stimoli culturali, e non solo, senza inutili sdolcinatezze. Guai perciò a chiunque tenti di abbozzare un maggior coinvolgimento emotivo e di accorciare le distanze: Susan punge, come i cactus che colleziona. Eppure, si sa, la vita sfugge a ogni controllo. E l’aplomb di Susan inizia a vacillare quando deve fare i conti con un lutto improvviso e con la prospettiva, del tutto implausibile secondo lei, di una gravidanza. Proprio quando Susan teme di non riuscire più a fare tutto da sola, riceverà aiuto dalle persone più impensabili. E l’inflessibile femminista di ferro, la donna combattiva e spinosa come i suoi cactus, si troverà a fiorire.

Il progetto sarà sempre prodotto dalla Hello Sunshine di Witherspoon e avrà Lauren Neustadter come produttrice. Prima di questo accordo con Netflix, Reese Witherspoon ha collaborato e recitato per progetti Apple (The Morning Show), Hulu (Little Fires Everywhere) e HBO (Big Little Lies).