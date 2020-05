Attenzione: l'articolo contiene spoiler

poteva chiudersi con un finale ben diverso stando ai due registi, che ne hanno parlato di un’intervista recente

Nel montaggio definitivo c’è un confronto tra Mike Lowrey (Will Smith) con Isabel Aretas (Kate del Castillo) e Armando Aretas (Jacob Scipio). Armando scopre che Mike è suo padre, Isabel finisce per ferire Armando per sbaglio e poi viene uccisa.

Eppure inizialmente non doveva essere quella la conclusione:

Avevamo una serie di finali diversi che abbiamo valutato in fase di montaggio in base ai giudizi del pubblico. Puoi sempre sondare il parere del pubblico [delle proiezioni di prova] per capire il finale migliore. Abbiamo raccolto tutti i pareri sui finali e poi abbiamo agito di conseguenza.

Uno dei finali prevedeva una “tragedia greca“:

Non sapevamo esattamente come chiudere il film, ecco perché abbiamo provato diverse versioni, ce n’erano un mucchio. [In una] quando [Isabel] si rende conto che tutto è perduto, vuole gettarsi nel fuoco portando Mike Lowrey con sé. Pensa che suo figlio sia morto, quindi pensa: “Meglio morire tutti”. Era una versione piuttosto epica e molto da tragedia greca. Forse era un po’ eccessiva, ma non ne avremo mai la certezza.

A dirigere il film troviamo Adil El Arbi e Bilall Fallah. I due registi hanno scritto e diretto Black, una storia sul crimine organizzato in Belgio. Hanno inoltre curato la regia dell’episodio pilota e di varie puntate della serie Snowfall, targata FX.

Il film è arrivato il 20 febbraio nelle sale italiane, poi in digitale negli Stati Uniti a fine marzo. Questa la sinossi: