Variety riporta chesarà la protagonista di un nuovo film d’azione targato

Il film, diretto da Mouly Surya e scritto da Josh Olson e John Brancato, vedrà Jessica Alba (anche produttrice esecutiva) nei panni di una ex veterana cha ha subito un grande trauma psicologico e che erediterà il bar appartenuto in precedenza a suo nonno. Dopo aver scoperto la verità dietro la sua morte, però, sarà messa di fronte a un dilemma morale che la porterà a dover prendere una scelta.

Netflix ha di recente lanciato sulla sua piattaforma un progetto sulla stessa scia del film con Jessica Alba, Tyler Rake con Chris Hemsworth, che ha avuto un’ottima risposta in fatto di pubblico e potrebbe considerare di dare il via a un filone dedicato al genere.

Surya è una regista promettente, dopo Marlina, omicida in quattro atti acclamato dalla critica al Festival di Cannes nel 2017 e che le è valsa la selezione come miglior film straniero alla 91^ cerimonia degli Oscar.

Jessica Alba ha di recente partecipato alla serie TV L.A.’s Finest ed è nota al grande pubblico per la partecipazione a film come Sin City, Sin City – Una Donna per cui uccidere e Machete, ma anche per il ruolo di Susan Storm nei Fantastici 4.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di saperne di più sul progetto?

Fonte: Variety