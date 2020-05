Dopo le prime immagini Netflix ha pubblicato in rete anche il primo poster di, l’adattamento cinematografico targato Netflix dell’omonima serie di fumetti creata dallo scrittore Greg Rucka (Lazarus, Wonder Woman) e dall’artista Leandro Fernandez (Deadpool, Punisher MAX) che ha per protagonisti Charlize Theron, Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange), Luca Marinelli, Matthias Schoenaerts e KiKi Layne (Se la Strada potesse Parlare).

Il titolo, come vi abbiamo raccontato su BadComics, segue le vicende della protagonista Andromache “Andy” di Scythia e dei suoi compagni, intrappolati da centinaia di anni in una condizione di immortalità. Nel XXI Secolo, periodo in cui l’immortalità è un segreto difficile da mantenere, i protagonisti offriranno i loro servizi a coloro che potranno permetterseli, mostrando cosa accade quando si vive così a lungo da scoprire che esistono destini peggiori della morte.

Alla regia troviamo Gina Prince-Bythewood su una sceneggiatura di Greg Rucka (Lazarus, Wonder Woman).

Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 10 luglio. Potete vedere il poster qua sotto:

Nel cast principale troviamo Charlize Theron, Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange), Luca Marinelli, Matthias Schoenaerts e KiKi Layne (Se la Strada potesse Parlare).

