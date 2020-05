Per far fronte all’emergenza Coronavirus, gli americani hanno ben pensato di farlo con stile: sono infatti aumentate vertiginosamente le vendite online della, il personaggio dei fumetti di Batman interpretato da Tom Hardy indi Christopher Nolan.

Stando a una ricerca dell’Hollywood Reporter, le maschere vendute su siti come Costume.com, BuyCostumes.com e HalloweenCostumes.com sono andate esaurite.

David DeJac, portavoce per Costume.com, ha spiegato al Reporter che le maschere di Bane sono state vendute tutte già a inizio mese.

“Guardando ai dati di vendita, la maschera per adulti ha registrato il picco tra aprile e inizio maggio, una cosa insolita per questo periodo dell’anno” ha spiegato DeJac sottolineando che quelle andate esaurite erano le maschere per adulti, mentre quelle per bambini sono ancora disponibili.

Il portavoce ha precisato che il costume completo di Bane è ancora disponibile in magazzino, pertanto “i clienti erano per lo più interessati alla sola maschera“. Ha poi spiegato che le maschere sono di produzione cinese e che è questo è il motivo per cui le scorte sono finite.

Su Etsy intanto sono comparse un mucchio di versioni diverse della maschera di Bane in tessuto, anche se viene specificato che non sono un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale per l’emergenza Coronavirus.

