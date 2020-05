C’era una volta il weekend lungo del Memorial Day, uno dei più ricchi dell’anno al box-office americano. Il weekend del Memorial Day 2020 verrà invece ricordato come il peggiore di sempre: da oltre due mesi i cinema di tutto il mondo sono chiusi a causa dell’emergenza Coronavirus, e nonostante le timide riaperture la situazione è ancora molto lontana dalla normalità. Ciononostante, un film è riuscito a far parlare di sè durante questa festività: si tratta dell’horror

Attualmente solo 348 cinema americani sono aperti (rispetto al totale di circa 5.400): 169 di questi sono drive in, buona parte dei quali ha aperto i battenti proprio in occasione del Memorial Day. IFC ha distribuito l’horror in 59 sale e drive in, incassando in quattro giorni (quella di oggi è una proiezione) 186mila dollari, con una media di 3.135 dollari per sala. La pellicola è uscita il 1 maggio in 11 drive in, e finora ha incassato 548mila dollari.

IFC è l’unico distributore che attualmente sta diffondendo i dati del box-office, e nel riportare queste cifre Paul Dergarabedian di Comscore afferma che i motivi del (moderato) successo della pellicola nonostante l’emergenza Coronavirus sono il fatto che sia un horror (genere molto popolare soprattutto tra i giovani), la voglia di condividere un’esperienza come quella cinematografica e il desiderio di vedere il film sul grande schermo.

I cinema (non drive in) attualmente aperti negli USA sono 179, la maggior parte dei quali in Arkansas, Georgia, Oklahoma, South Dakota e Texas, stati che hanno iniziato ad allentare le misure del lockdown. I cinema aperti seguono una serie di direttive per impedire la diffusione del virus, e a causa della necessità di mantenere il distanziamento sociale mantengono una capienza ridotta.

E in attesa di scoprire se la Warner Bros. confermerà di voler distribuire Tenet nei cinema americani il 17 luglio (sarebbe il primo blockbuster a popolare le sale), altri distributori stanno timidamente ripopolando il calendario delle prossime settimane. La Paramount porterà nei cinema e nei drive in la dramedy Mighty Oak il 5 giugno, Solstice Studios distribuirà il thriller con Russell Crowe Unhinged il 1 luglio, Fathom Events e Screen Media intendono distribuire in 500 cinema americani dal 2 luglio il thriller The Outpost.

Ricordiamo che un anno fa il weekend lungo del Memorial Day fu vinto da Aladdin (116 milioni di dollari), seguito da John Wick 3 (31 milioni di dollari) e Avengers: Endgame (22 milioni di dollari).

Fonte: BOM | Variety