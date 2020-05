Dal 28 maggio al 10 giugno approderanno nuovamente nelle sale di Hong Kong, i due cinecomic targatiapprodati rispettivamente nelle sale nel 2012 e nel 2013.

Così la Marvel cerca di far tornare le persone nelle sale di Hong Kong dopo tutta la questione legata all’epidemia che il Paese (e tutto il resto del mondo) ha attraversato. La Warner Bros. adotterà una manovra simile in estate distribuendo nuovamente nelle sale di Hong Kong e di Taiwan successi come la trilogia di Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan (anche nelle sale IMAX).

Nel resto della Cina sono già stati riproposti tutti e quattro i film dei Vendicatori e anche Avatar, Inception e Interstellar.

Ecco la sinossi ufficiale di The Avengers:

I supereroi più famosi si riuniscono in una squadra di personaggi Marvel leggendari come Iron Man, l’incredibile Hulk, Thor, Captain America, Occhio di Falco e Vedova Nera. Quando la comparsa di un nemico inatteso minaccia la tranquillità e la sicurezza del mondo, Nick Fury, direttore dell’agenzia internazionale per il mantenimento della pace conosciuta come S.H.I.E.L.D., si trova ad aver bisogno di una squadra che salvi il pianeta dall’orlo del disastro. Inizia così, da un capo all’altro della terra, un audace lavoro di reclutamento. Dopo aver riunito la squadra, Nick Fury e il suo fidato assistente, l’Agente Coulson, dovranno convincere i supereroi a convivere e lavorare insieme, utilizzando i loro incredibili poteri contro il pericoloso Loki che è riuscito ad accedere al Tesseract e ai suoi poteri illimitati.

FONTE: TheHollywoodReporter