Le tempistiche di massima che avevamo riportato la scorsa settimana circa la riapertura di, il parco a tema della Casa di Topolino a Orlando, in Florida, sono state rispettate.

La major avrebbe programmato la riapertura per il prossimo 11 luglio, qualche settimana dopo il ritorno in attività del suo principale concorrente, gli Universal Studios di Orlando, che si apprestano a riaccogliere i visitatori a partire dal 5 giugno (ovviamente tenendo conto di una serie di disposizioni anti contagio che potete trovare in questo nostro articolo).

Jim McPhee, il senior vice president of operations di Walt Disney World, spiega che la compagnia scaglionerà la riapertura in due fasi ravvicinate fra di loro: il Magic Kingdom e l’Animal Kingdom apriranno l’11 luglio, mentre Epcot e i Disney’s Hollywood Studios il 15. Ovviamente, come per gli altri parchi, i visitatori di Disney World verranno sottoposti al controllo della temperatura e dovranno obbligatoriamente indossare una mascherina (che verrà eventualmente fornita a chi non sarà munito di un suo personale DPI. Dei segnali per il distanziamento sociale saranno ben visibili nel parco e il cast member della Disney si occuperanno anche di far sì che tutte le regole anti COVID-19 vengano rispettate.

Insomma, verranno seguite tutte le precauzioni del caso, già rivelate e pubblicate proprio dalla Orange County Economic Task Force:

I parchi a tema più grandi opereranno al 50% della propria capacità in un primo momento e potranno salire al 75% in un secondo momento;

Tutti gli impiegati dovranno indossare mascherine;

In ogni biglietteria e a ogni tornello vi saranno disinfettanti per le mani, così come all’ingresso e all’uscita di ogni attrazione;

Vi saranno controlli della temperatura per lo staff prima dell’inizio dei turni;

Aumenteranno le pulizie di tutte le superfici;

Lo staff sopra i 65 anni verrà incoraggiato a rimanere a casa;

Per rispettare il distanziamento sociale, la posizione di ciascuna persona nelle code verrà segnata da marcatori distanziati 1 metro ciascuno.

