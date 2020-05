Da ieri,, la piattaforma targata, è finalmente disponibile negli Stati Uniti e i sottoscrittori hanno subito cominciato a notare una situazione resa alquanto paradossale dalla mancanza di svariate pellicole Made in Warner Bros controbilanciata dalla presenza di diversi film della Disney/Fox.

Procediamo con ordine.

Alcune testate statunitensi come The Verge, che è stata anche ripresa dal popolare blog /Film, hanno constatato come, malgrado l’annuncio in pompa magna della Snyder Cut di Justice League prevista per il 2021 e la presenza di svariati cinecomic dello studio racchiusi sotto l’etichetta del DC Extended Universe, altri come L’Uomo D’Acciaio, Superman Returns o i Superman con Christopher Reeve sono completamente “missing in action” (così come le serie tv Smallville e Lois & Clark). Stesso destino per i Batman di Christopher Nolan e la leggendaria serie animata degli anni novanta dedicata all’Uomo Pipistrello, tutti assenti al day one.

The Verge sottolinea il paradosso dell’assenza del film “di mezzo” della Trilogia di Lo Hobbit di Peter Jackson, La Desolazione di Smaug, anche se tutte le altre pellicole Tolkeniane vengono regolarmente proposte da HBO Max. C’è un disperso anche nel catalogo dello Studio Ghibli, ovvero Una Tomba per le Lucciole. Ricordiamo che, al di fuori degli States, i film di Miyazaki and co sono un’esclusiva Netflix e anche sulla piattaforma del colosso di Los Gatos c’è lo stesso problema. I diritti di sfruttamento dell’anime appartengono difatti all’editore della storia breve originale, motivo per cui, in America, il film si trova a parte su Hulu e non sul “pacchettone Ghibli” proposto da HBO Max.

È stato anche fatto notare come, nonostante un costo mensile di 15 dollari sostanzialmente più che doppio rispetto a quello di Disney+, su HBO Max non ci sia traccia del supporto al 4K HDR, garantito invece da tutti i vari competitor. Un portavoce della compagnia ha specificato che “il 4K HDR, il Dolby Vision, l’HDR10 Plus e il Dolby Atmos sono nel futuro della piattaforma”. Ma non nel presente, a quanto pare.

Presente che, con un plot twist che sembrerebbe degno del miglior M. Night Shyamalan, può fare affidamento su svariati film della Disney. Questione che può invece essere facilmente spiegata grazie agli accordi pre-esistenti nella gestione dei diritti e con la politica stessa di una piattaforma come HBO Max che, nascendo come estensione del celebre canale TV premium, si pone sia come contenitore delle produzioni della casa madre Warner che come piattaforma in grado di ospitare anche quelle di altre aziende. Ecco spiegato perché negli Stati Uniti film come Stoffa da Campioni (di cui è stata annunciata una nuova serie TV) o X-Men: Dark Phoenix, presenti o in dirittura d’arrivo nel catalogo di Disney+, sono invece proposti da quello di HBO Max. Così come altre celebri saghe della Fox come Alien e Big Mama.

Tornando al primo argomento del nostro articolo, è facile ipotizzare che i film del DCEU assenti all’appello, i vari Superman e i vari Batman, arriveranno prossimamente annunciati da comunicati stampa distribuiti in pompa magna da WarnerMedia.

