È ufficiale: il primo ingresso nel cast del film didiretto da Eli Roth è Cate Blanchett

Dopo le voci di corridoio, la Lionsgate ha confermato la notizia annunciando che l’attrice interpreterà Lilith, uno dei quattro personaggi giocabili del gioco originale, e ha diramato una dichiarazione del regista:

Sono così fortunato ad avere la splendida Cate Blanchett in Borderlands. Abbiamo collaborato in maniera incredibile per Il mistero della casa del tempo, credo non ci sia nulla che non possa fare. Dal dramma alla commedia e ora all’azione, ogni scena con Cate è musica per le orecchie.

Lavorare con lei è il sogno di un regista e mi sento così fortunato a poterlo fare con un progetto tanto colossale. Tutti daranno il meglio a lavorare con Cate e so che insieme avremo modo di creare un altro personaggio iconico nella sua carriera tanto prolifica.