Il 26 maggio è scomparso all’età di 77 anni a causa di un cancro l’attore statunitense

Nato il 22 luglio 1942, a Myrtle Beach, nella Carolina del Sud, James si trasferì con sua madre dopo il liceo a Los Angeles, dove ha continuato la sua strada nel mondo della recitazione. Tra i progetti più noti a cui l’attore ha preso parte ricordiamo La Calda notte dell’ispettore Tibbs (In the Heat of the Night) di Norman Jewison (1967), Punto Zero (Vanishing Point) di Richard C. Sarafian (1971), Lo Straniero senza Nome (High Plains Drifter) di Clint Eastwood (1973), Ballata Macabra (Burnt Offerings) di Dan Curtis (1976), Nightmares – Incubi (Nightmares) di Joseph Sargent (1983), Tuono Blu (Blue Thunder) di John Badham (1983), Una Pallottola Spuntata 2½ – L’odore della paura di David Zucker (1991) e Gli Spietati (Unforgiven), noto film del 1992 di Clint Eastwood.

James è apparso anche in moltissime serie televisive e film per la TV, come ad esempio A-Team, Supercar, Star Trek: The Next Generation, Storie Incredibili, Sulle Strade della California, Hawaii Five-O, Charlie’s Angels, Charlie’s Angels e molti altri progetti.

Dopo la sua carriera da attore Anthony James si è concentrato sulla pittura. Oltre 100 delle sue opere sono state vendute tra Boston, New York, New Messico, San FRancisco, Santa Fe e Giappone. Durante la sua carriera ha anche scritto e pubblicato nel 1994 “Language of the Heart”, un libro che conteneva sia immagini dei suoi dipinti che poesie originali da lui scritte. Nel 2014 è approdato nelle librerie anche Acting My Face, suo libro autobiografico.

FONTE: Deadline