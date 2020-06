ha parlato con l’ Hollywood Reporter die di ciò che il pubblico può aspettarsi dal terzo sequel del film con Keanu Reeves.

Il regista ha preannunciato la presenza di alcune scene d’azione che non hanno trovato spazio in Parabellum, il terzo capitolo:

C’erano delle sequenze troppo coincidenti, perciò ho dovuto ridurre tutto all’osso. C’erano due scene d’azione che erano già state studiate, alla fine non abbiamo trovato lo spazio adatto per inserirle, perciò abbiamo dovuto rimuoverle. Sono quasi certo di poter trovare un posto per il 90% di quelle sequenze in John Wick 4.

Stahelski ha poi parlato del personaggio di Halle Berry, lasciando intendere che potrebbe mettersi male per lei:

Fossi in voi sarei un po’ preoccupato per lei, ma confiderei nel fatto che Sofia sia una che spacca, disposta a tutto pur di proteggere le persone che ama.

E ha poi parlato dello spin-off Ballerina affidato a Len Wiseman:

Avere un regista che si occuperà delle scene d’azione da un punto di vista diverso, così come le coreografie, i personaggi e lo stile dei combattimenti, renderà tutto più fresco. In questo modo non ci copieremo da soli proponendo la stessa minestra riscaldata. E poi, visto che il personaggio è diverso, in generale sarà un film con qualcosa di nuovo da raccontare. Quanto al livello, alla competenza e allo stile dell’azione, intendo essere lì a dare il mio sostegno in ogni momento possibile. E la nostra squadra della 87eleven sarà attivamente all’opera per dare a Len tutta l’azione di cui avrà bisogno.

Per far fronte alle conseguenze dell’emergenza Coronavirus, la Lionsgate ha deciso di rimandare di un anno intero John Wick 4 fissando una nuova data d’uscita. La pellicola potrà essere girata solamente quando Keanu Reeves sarà libero dai suoi impegni con il nuovo film di Matrix, perciò non sarà pronta per il prossimo maggio come inizialmente previsto. Lo sarà, invece, il 27 maggio 2022.