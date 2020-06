Anche la Lego e la Walt Disney Company scendono in campo con donazioni a favore del movimento

L’azienda danese produttrice di giocattoli fondata nel 1916 si è impegnata con una donazione di 4 milioni di dollari per favorire organizzazioni che abbiano a cuore il sostegno dei bambini neri e l’insegnamento dell’uguaglianza razziale.

Con un comunicato ufficiale, la Walt Disney Company si è invece impegnata a donare 5 milioni di dollari per le organizzazioni senza scopo di lucro che abbiano come obiettivo primario la giustizia sociale. I primi 2 milioni andranno alla NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People), che si batte per i diritti civili e che combatte la discriminazione razziale.

Negli scorsi giorni, molte case di produzione, major e personalità di Hollywood si sono apertamente schierate contro il razzismo, prendendo una chiara posizione riguardo agli avvenimenti che hanno seguito la morte di George Floyd negli Stati Uniti.

Seth Rogen non ha usato ad esempio mezzi termini per riferirsi al razzismo sui suoi social, mentre sia Arnold Schwarzenegger che George Clooney hanno di recente scritto una lettera aperta.

Ryan Reynolds, Blake Lively e J.J. Abrams si sono invece schierati con donazioni di circa 10 milioni di dollari, mentre Dwayne Johnson ha criticato duramente Donald Trump.