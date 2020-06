Per film grossi comele riprese aggiuntive sono una prassi. A causa dell’attuale clima di incertezza, tuttavia, non è chiaro quando sarà sicuro tornare sul set per girare tutto il materiale ulteriore necessario.

È quanto discusso in un’intervista con Vanity Fair da Dan Wilson. Il produttore ha confermato ch Andy Serkis sta lavorando al film da remoto seguendo la post-produzione, ma ha spiegato di non avere le idee chiare sul ritorno sul set:

Nessuno vuole tornare in un ambiente potenzialmente rischioso, e il discorso vale anche per la troupe, non solo per gli attori, vale per tutte le persone su un set. C’è molto nervosismo, cosa che trovo naturale e comprensibile. Ne abbiamo discusso e ne abbiamo tenuto conto. Per il resto, vedremo.

Il tempo non mancherà: ricordiamo che a causa dell’emergenza sanitaria data dal nuovo Coronavirus l’uscita del cinecomic nelle sale americane è stata infatti spostata dal 2 ottobre 2020 al 25 giugno 2021.

Venom: La Furia di Carnage – Al cinema nel 2021 Venom: La Furia di Carnage – Al cinema nel 2021. #Venom2 Pubblicato da Venom su Lunedì 4 maggio 2020

Nel cast ci saranno Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson e Naomie Harris, che dovrebbe interpretare Shriek.

Le riprese di Venom 2 si sono tenute a Londra e poi si sono spostate a San Francisco. Il direttore della fotografia è Robert Richardson, premio Oscar per JFK, The Aviator e Hugo Cabret. La sceneggiatura, ricordiamo, è stata scritta da Kelly Marcel con il contributo di Tom Hardy.

Nonostante l’apprezzamento critico disastroso, il primo Venom è riuscito a incassare ben 856 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget di circa 100 (escluse le spese di promozione).