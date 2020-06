Sulle sue storie Instagram ha condiviso uno sguardo inedito al suo, nello specifico tratto dalla versione inizialmente concepita dal regista che tra una scena tagliata e l’altra, riprese aggiuntive e modifiche in fase di montaggio è cambiata drasticamente nel corso della post-produzione.

Si tratta di un momento inedito tratto dal finale del film in cui Joker fa uscire Harley Quinn di prigione. La sequenza doveva essere più lunga e, presumibilmente, prevedeva uno scambio tra i due particolarmente accesso.

David Ayer shared a new image of Harley and Joker from his cut of #SuicideSquad pic.twitter.com/QZfU2GO9Pw

Potete fare un confronto riguardando la scena finale del montaggio arrivato in sala:

Il regista ha inoltre risposto alle critiche di alcuni utenti secondo cui un nuovo montaggio servirà a poco per salvare la pellicola:

E anche:

La pellicola, diretta da David Ayer, è uscita nelle sale americane il 5 agosto 2016 e il 13 agosto in Italia. Questa la sinossi:

È bello essere cattivi… Mettete insieme un team dei più pericolosi Super Cattivi che possiate trovare nelle carceri del mondo, dategli il più fornito arsenale a disposizione del governo e mandateli in missione per sconfiggere un’entità insuperabile ed enigmatica. L’ufficiale dell’intelligence degli U.S.A., Amanda Waller ha convocato in gran segreto un gruppo di individui disperati e deprecabili che non ha niente da perdere. Ad ogni modo, dopo aver fallito inevitabilmente la missione ed essersi resi conto di non essere stati scelti per avere successo quanto per la loro colpevolezza riconosciuta, pensate che la Suicide Squad risolverà la questione morendo nel tentativo oppure decideranno sia meglio che ognuno vada per la sua strada?