Variety riporta che laè al lavoro su un progetto originale, un musical basato sui più grandi successi musicali di, dal titolo– uno dei brani più noti e amati dell’artista.

Anche se al momento i rappresentanti della Disney e di Lionel Richie non hanno rilasciato commenti a riguardo, è confermato che il progetto sarà prodotto da Richie e dal suo manager Bruce Eskowitz con Cavalry Media e con a bordo Dana Brunetti e Matt Del Piano come produttori esecutivi.

La storia – i cui diritti sono stati venduti alla Disney a gennaio – sarà scritta da Pete Chiarelli (Crazy & Rich e Ricatto d’amore) che è attualmente al lavoro sul progetto.

I toni di All Night Long saranno in linea con successi come Mamma Mia, più che con le atmosfere biopic dei recenti successi e musical basati sulle vite di grandi artisti come Bohemian Rhapsody e Rocketman.

