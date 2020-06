Kenneth Branagh dal cammeo in Infinity War al ritorno per un film Marvel: “Sarebbe bellissimo”

Branagh ha infatti interpretato la voce della richiesta di soccorso che si sente all’inizio del film dei fratelli Russo e ha parlato così della “genesi” della sua nuova collaborazione:

Louis mi telefonò per dirmi: “Ehi, i ragazzi vorrebbero che tu facessi questa cosa, ci stai?” e io risposi: “Sarei bellissimo, certo!”. Era una notizia fantastica e tutto a un tratto mi ritrovai nel mio camerino per Artemis, già, durante le riprese di Artemis Fowl…alla fine della giornata di riprese entrai in camerino e trovai i fratelli [Russo] dall’altro capo.

Li tormentai sulla storia, dissi le mie battute un po’ di volte seguendo le loro indicazioni e fu molto divertente.

Sono sempre in contatto con Tom [Hiddleston] e Chris [Hemsworth], abbiamo un grande legame. Thor è stato un film molto speciale per me, è stata un’esperienza unica ed è stato davvero incisivo per la mia carriera. Ne sono davvero grato.