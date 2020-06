torna ad affrontare la questioneche aveva già avuto modo di toccare con una presa di posizione ufficiale sui propri canali social.

Saprete di sicuro che l’opinione pubblica statunitense (e non solo quella) è scossa ormai da settimane per la, purtroppo, ben nota morte dell’afroamericano George Floyd avvenuta lo scorso 25 maggio a Minneapolis dopo un arresto avvenuto con delle modalità che definire discutibili sarebbe riduttivo e le successive proteste che al motto di Black Lives Matter sono state organizzate in svariate località americane.

Proprio per questa ragione, il colosso dello streaming ha deciso di aggiungere la collezione Black Lives Matter alla propria libreria.

Netflix ha reso nota la cosa sempre tramite i propri social:

When you log onto Netflix today, you will see a carefully curated list of titles that only begin to tell the complex and layered stories about racial injustice and Blackness in America. https://t.co/dN6XQmsrGK pic.twitter.com/3CIrrno6mw — Netflix (@netflix) June 10, 2020

In questa particolare collezione vengono raccolti i film e le serie TV che hanno a che fare con la narrativa e lo storytelling dei neri.

Come potete constatare dalla foto qua sotto, la collezione è disponibile su Netflix anche in Italia:

Come potete constatare, fra i vari titoli presenti troviamo anche When They See Us, la serie in quattro episodi diretta da Ava DuVernay che racconta la storia dell’arresto e della condanna di cinque minori afroamericani per una violenza mai commessa.

Di recente, le visualizzazioni su Netflix delle serie When They See Us e Dear White People hanno visto un netto incremento. Secondo i dati raccolti da Parrot Analytics, nella settimana dal 27 maggio al 2 giugno la richiesta di Dear White People è salita del 329%, mentre When They See Us del 147% rispetto alla precedente. Ed è facile ricondurre l’improvviso interesse degli utenti nei confronti dei due prodotti al clima di tensione in corso negli Stati Uniti e alle proteste seguite alla morte di George Floyd.

Nelle scorse giornate, la piattaforma streaming è stata invece “criticata” – il virgolettato è d’obbligo visto che non si è trattato di una vera e propria colpa dipendente dall’azienda – per l’improvvisa popolarità avuta da The Help in questo periodo di accaniti dibattiti, polemiche e manifestazioni. Proprio per questo Bryce Dallas-Howard (che nel film interpreta l’antagonista principale Hilly Holbrook) ha condiviso, tramite un post sul suo profilo facebook, una lista di pellicole che affrontano la segregazione e discriminazione razziale in maniera più diretta, completa e adatta al periodo che stiamo vivendo.

Cosa ne pensate di questa collezione Black Lives Matter che Netflix ha aggiunto alla propria libreria? Diecelo nei commenti.