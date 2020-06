Quando uscirà, il nuovo film di David Fincher ? La risposta ufficialmente non la sappiamo: la pellicola era prevista per quest’anno e ha completato le riprese prima dell’inizio dell’emergenza Coronavirus, che invece potrebbe aver avuto un impatto sulla post-produzione.

Ma grazie al podcast Pardon My Take apprendiamo che Netflix potrebbe lanciare il film a ottobre. A lasciarsi sfuggire l’informazione lo sceneggiatore Eric Roth (Forrest Gump):

È un film incredibile. Ha fatto un film degli anni trenta in bianco e nero. Sembra un film degli anni trenta. Lo andranno a vedere in sei, ma è fantastico!

Ottobre ha perfettamente senso come data, anche se già sappiamo che quest’anno Netflix non manderà nessun film e nessun talent ai festival autunnali per la corsa agli Oscar (a causa dell’emergenza Coronavirus).



Mank è il biopic di Herman Mankiewicz, giornalista divenuto sceneggiatore noto per aver collaborato con Orson Welles in Quarto Potere ma anche per aver lavorato a film come Il Mago di Oz, L’idolo delle folle e Gli uomini preferiscono le bionde. Gary Oldman vestirà i panni di Herman Mankiewicz, Lily Collins sarà la segretaria Rita Alexander, Amanda Seyfried vestirà i panni dell’attrice Marion Davies mentre Tuppence Middleton sarà Sara Mankiewicz, moglie del protagonista.

Fincher sviluppò per la prima volta la storia del film nel 1997, su una sceneggiatura di suo padre Jack Fincher, a sua volta giornalista (e morto nel 2003). Alla produzione vi saranno Cean Chaffin e Doug Urbanski.

È dal 2014 (Gone Girl) che Fincher non dirige una pellicola. Nel frattempo però ha lavorato a serie come Mindhunter e Love, Death & Robots, entrambe per Netflix.

