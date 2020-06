La Legendary si è accaparrata i diritti di sfruttamento di Devolution: A Firsthand Account of the Rainier Sasquatch Massacre, il nuovo libro di Max Brooks, l’autore di “World War Z: La Guerra Mondiale degli Zombi” e “Manuale per sopravvivere agli zombie”.

Il romanzo è ambientato nell’eco-comunità posta alle pendici del monte Rainier che, dopo un’eruzione vulcanica, si ritrova a dover fare i conti con la furia sanguinaria di bestie note come Sasquatch. Il racconto viene fatto dal punto di vista di Kate Holland residente della comunità e viene descritto in parte come narrativa survival, in parte come sanguinoso racconto horror e in parte come resoconto scientifico che spazia attraverso i confini di verità e fiction.

Il libro è in uscita questa settimana in America per i tipi di Penguin Random House.

Qualche giorno fa, in un’intervista rilasciata al The Guardian sempre a margine della promozione stampa della sua nuova fatica, Max Brooks è tornato a parlare di come il mondo – e gli Stati Uniti naturalmente – siano stati colti di sprovvista, del tutto impreparati dal nuovo Coronavirus.

Lo scrittore si era così espresso:

Non voglio neanche dare tutta la colpa a Trump. Ora come ora, l’America ha un capitano disastroso, pericoloso e incompetente alla guida, ma la nave aveva comunque svariati problemi di natura meccanica da diverso tempo. Abbiamo piantato una coltura davvero amara e ora, purtroppo, è arrivato il momento del raccolto […] Tutto quello di cui scrivo è già accaduto. La storia delle pandemie tende a manifestarsi con dei cicli estremamente prevedibili. E se io sono la persona più intelligente nella stanza, siamo nei guai.

