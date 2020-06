In quanto a casting, ihanno quasi sempre dato prova di saperci fare, e così è sicuramente stato anche per i Guardiani della Galassia , inclusae la sua Gamora, decisamente di grande impatto; ma come sarebbero andate le cose seavesse accettato il ruolo dell’assassina più letale di tutta la galassia prima che il ruolo fosse proposto a

In occasione dell’uscita del suo ultimo film You Should Have Left – horror al fianco di Kevin Bacon – l’attrice è tornata a parlarne, spiegando i motivi che l’avevano spinta a non accettare, nonostante ripensi spesso a quella opportunità:

Ci penso davvero molto spesso. Non sono una grande spettatrice dei film Marvel a dire il vero, e credo che sia questo il motivo principale che mi ha fatto dire all’epoca “Non voglio essere verde tutto il tempo. È davvero troppo”. Ricordo che Jennifer Lawrence mi parlò, una volta, di quanto le ci volesse ogni volta per diventare completamente blu (per il ruolo di Mystica). Ho pensato che fosse davvero la cosa peggiore: arrivare sul set, passare ore al trucco giusto per fare un paio di ore di riprese… e poi di nuovo togliersi tutto. È stato questo al tempo il motivo principale per il quale ho rifiutato.

Cosa ne pensate? Come avreste visto Amanda Seyfried nei panni di Gamora? Fatecelo sapere nei commenti!

Intanto vi ricordiamo che Guardiani della Galassia vol. 3 con tutta probabilità non uscirà prima del 2022/2023, visto che, oltre all’emergenza Coronavirus, James Gunn sarà concentrato sul nuovo Suicide Squad, le cui riprese sono state ultimate e che ha una data d’uscita fissata al 6 agosto 2021.

Fonte: CB