The Disinsider riporta in anteprima che Zootropolis ) dirigeranno un nuovo film d’animazione intitolatoper i Walt Disney Animation Studios.

Il film è al momento noto con questo titolo, ma potrebbe cambiare alla luce di quanto successo con Raya and the Last Dragon, inizialmente intitolato Dragon Empire.

La storia ruota attorno alle vicende di una ragazzina brasiliana che appartiene a una famiglia dotata di poteri magici: lei, purtroppo, è l’unica a non averne.

Lin-Manuel Miranda (Il ritorno di Mary Poppins) scriverà le musiche, mentre Clark Spencer (Ralph spacca internet) e Yvett Merino Flores (Oceania) figureranno come produttori. Oltre a co-dirigere il film con Byron Howard, Jared Bush scriverà la sceneggiatura con Charise Castro Smith.

Sul progetto al momento non si sa altro: si vociferava che la storia potesse essere ambientata nello stesso universo di Oceania, ma il sito ha smentito la cosa.

La pellicola non ha ancora una data d’uscita, ma Disinsider fa notare che la Disney Animation ha già fissato la data d’uscita di un film senza titolo al 24 novembre 2021, perciò potrebbe trattarsi proprio di Encanto.

Il prossimo film Disney Animaton, Raya and the Last Dragon, sarà nei cinema statunitensi il 12 marzo 2021.