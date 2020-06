è un grandissimo fan di, tanto da raccontare, nel corso di Guardiani della Galassia , di come l’attore abbia salvato un’intera città con la forza del ballo in. La citazione è presente anche in Avengers: Infinity War, quando Star-Lord chiede a Peter Parker seè ancora “il film più grande della storia”. “Non lo è mai stato” ribatte Peter.

Comicbook ha chiesto un parere al diretto interessato, Kevin Bacon, impegnato nella promozione di You Should Have Left:

La citazione in Guardiani l’ho trovata davvero splendida. Non ne sapevo nulla, andai al cinema dopo che qualcuno mi aveva appena detto: “L’hai visto?” e io: “No, non sono ancora andato a vederlo”. Ricordo che una volta seduto al cinema pensai: “Wow, questo sì che è un omaggio!”.

L’attore, ricordiamo, aveva twittato subito dopo la proiezione:

Guardiani della Galassia è uscito il 1 agosto 2014 negli USA, a ottobre in Italia.

Questa la sinossi ufficiale:

Guardians of the Galaxy è un’avventura epica che proietta l’universo cinematografico Marvel nello spazio infinito. L’audace esploratore Peter Quill è inseguito dai cacciatori di taglie per aver rubato una misteriosa sfera ambita da Ronan, un essere malvagio la cui sfrenata ambizione minaccia l’intero universo. Per sfuggire all’ostinato Ronan, Quill è costretto a una scomoda alleanza con quattro improbabili personaggi: Rocket, un procione armato; Groot, un umanoide dalle sembianze di un albero; la letale ed enigmatica Gamora e il vendicativo Drax il Distruttore. Ma quando Quill scopre il vero potere della sfera e la minaccia che costituisce per il cosmo, farà di tutto per guidare questa squadra improvvisata in un’ultima, disperata battaglia per salvare il destino della galassia.

Guardians of the Galaxy è tratto dall’omonimo fumetto della Marvel e proporrà un bizzarro team di personaggi che dovranno allearsi per sconfiggere una forza cosmica di proporzioni epiche. A dirigere James Gunn. Nel cast Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista assieme a Glenn Close, Lee Pace, Karen Gillan, Michael Rooker, Djimon Hounsou, Benicio del Toro, Vin Diesel.

Basato su uno script di Chris McCoy, Nicole Periman e dello stesso Gunn, il film vede tra i protagonisti Star-Lord, Drax il Distruttore, Groot, Rocket Raccoon e Gamora.