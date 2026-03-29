Se hai amato la Mummia 2 dovresti guardare questa serie, con Ethan Hawke, che ti farà vivere un Egitto più oscuro

Pubblicazione: 29 marzo alle 09:40

Una serie TV Disney+ uscita nel 2022 viene oggi rivalutata come una delle produzioni più sottovalutate degli ultimi anni, soprattutto per chi ha amato il tono, l’avventura e il fascino mitologico de La Mummia 2. Si tratta di una miniserie Marvel in sei episodi che mescola psicologia, azione e mitologia egizia in modo molto più oscuro e maturo rispetto ad altre produzioni del genere. Il suo protagonista non è un eroe tradizionale, ma un uomo frammentato che si muove tra identità diverse e divinità antiche. Il risultato è una storia che unisce mistero, combattimenti e mitologia con un taglio quasi cinematografico.

La serie Moon Knight , ideata da Jeremy Slater e parte del Marvel Cinematic Universe, segue la storia di Steven Grant, un uomo apparentemente comune che lavora in un negozio di souvenir e che scopre progressivamente di, un mercenario segnato da un passato violento e da missioni segrete legate a entità divine.

La particolarità della serie sta nel disturbo dissociativo dell’identità del protagonista, che non solo influisce sulla sua vita quotidiana, ma diventa il motore centrale della narrazione. Le diverse personalità si alternano nel controllo del corpo mentre emergono verità nascoste legate al dio egizio Khonshu, interpretato vocalmente da F. Murray Abraham, una divinità lunare complessa e instabile che lega il destino di Spector a una missione di vendetta e giustizia.

Nel corso della storia, i protagonisti si scontrano con Arthur Harrow, interpretato da Ethan Hawke, un leader carismatico e fanatico legato alla dea Ammit, figura che rappresenta il giudizio e la distruzione. Questo conflitto introduce una dimensione religiosa e mitologica che richiama fortemente l’immaginario dell’Antico Egitto, proprio come accadeva nei film de La Mummia, in particolare nel secondo capitolo della saga, noto per il suo mix tra azione, avventura e mitologia.

La serie si distingue anche per il suo tono più maturo rispetto ad altri prodotti Marvel: non si limita all’azione spettacolare, ma esplora temi come identità, trauma e percezione della realtà,. Girata tra Budapest, Giordania e Atlanta, Moon Knight è composta da una sola stagione ed è già conclusa, ma continua a essere riscoperta dal pubblico per la sua capacità di unire spettacolarità e profondità narrativa.Hesham Nazih contribuiscono inoltre a rafforzare l’atmosfera mitologica e immersiva della serie.

Il cast include anche May Calamawy nel ruolo di Layla El-Faouly, oltre a una serie di personaggi legati al pantheon egizio e alla mitologia del MCU. Nonostante sia nata come progetto indipendente all’interno dell’universo Marvel, oggi viene spesso consigliata a chi ha apprezzato film come La Mummia 2, perché ne recupera lo spirito avventuroso e lo reinterpreta in chiave più oscura e psicologica.