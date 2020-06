Onestamente è stato il film più difficile a cui abbia lavorato. Ma sono davvero entusiasta. Innanzitutto, è un progetto che mi è stato proposto così, dal nulla. Poi ho parlato con David Fincher… e per farlo ho dovuto scaricare Zoom, non sapevo nemmeno cosa fosse. Abbiamo parlato per un’ora e mezza della sceneggiatura. Ero abbastanza sicura che avrei accettato la parte, ma era tutto nelle sue mani. Non avevo idea di come avrei interpretato Marion Davies: d’altronde, lei aveva un accento molto pronunciato. E poi… quanti ciak! Ma lavorare con David Fincher è un’esperienza unica nella vita che volevo assolutamente fare. Siamo riusciti a teminare le riprese il 21 febbraio, appena prima del lockdown. Incredibile. Stavo girando tre film uno dietro l’altro, si sono tutti fusi nella mia testa… Andavo a Los Angeles nel weekend per fare le prove con David Fincher e Gary Arliss e tutto il cast. Poi tornavo al lavoro sugli altri film, è stato fantastico. Sarà un grande film. Ho partecipato a sequenze con tonnellate di persone, ci passavamo un’intera settimana. Non hai idea di quanti ciak avremo fatto, penso 200. Potrei sbagliarmi di molto eh! Ma c’erano scene in cui non avevo neanche battute che giravamo per cinque giorni di fila… e io chiedevo: “Non è che posso rilassarmi un po’?” No, perché c’erano qualcosa come 9 o 10 angolazioni ed ero sempre in scena.

MANK: I DETTAGLI DEL FILM

Mancano ancora diversi mesi all’uscita di, ma già si inizia a parlare dell’intensità delle riprese del film di. Il regista è noto per essere molto preciso, e in un’intervista con Collider l’attrice(che interpreta la leggenda di Hollywood) racconta un emblematico aneddoto:

Mank è il biopic di Herman Mankiewicz, giornalista divenuto sceneggiatore noto per aver collaborato con Orson Welles in Quarto Potere ma anche per aver lavorato a film come Il Mago di Oz, L’idolo delle folle e Gli uomini preferiscono le bionde. Gary Oldman vestirà i panni di Herman Mankiewicz, Lily Collins sarà la segretaria Rita Alexander, Amanda Seyfried vestirà i panni dell’attrice Marion Davies mentre Tuppence Middleton sarà Sara Mankiewicz, moglie del protagonista.

Fincher sviluppò per la prima volta la storia del film nel 1997, su una sceneggiatura di suo padre Jack Fincher, a sua volta giornalista (e morto nel 2003). Alla produzione vi saranno Cean Chaffin e Doug Urbanski.

È dal 2014 (Gone Girl) che Fincher non dirige una pellicola. Nel frattempo però ha lavorato a serie come Mindhunter e Love, Death & Robots, entrambe per Netflix.

L’uscita di Mank dovrebbe essere prevista per ottobre su Netflix.