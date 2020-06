Un mese fa abbiamo appreso che, fra i vari progetti collegati ain cantiere a Hollywood, ci sarebbe anche un lungometraggio dove la parte dipotrebbe essere fidata a, attrice la cui carriera è cominciata grazie al franchise di American Pie per poi proseguire, in tempi più recenti, con quella di

Ospite al Morning Show australiano, Tara Reid ha parlato per la prima volta di questa possibilità:

La questione è stata tirata fuori dal mio manager e poi è diventata virale sul web. Ancora non è neanche partito il casting – ma si tratta di un ruolo che adorerei interpretare se mi ingaggiassero, poco ma sicuro – insomma sarebbe grandioso. Carole è un personaggio davvero peculiare. Non si sa se abbia ucciso o meno il marito, dove stia la verità. Non riesci a fidarti completamente di lei. È un personaggio davvero dinamico, sarebbe interessante interpretarlo.

A maggio, Philippe Ashfield, manager e socio in affari di Tara Reid si era così espresso circa questo “spin-off” di Tiger King:

Non possiamo dire molto di più in aggiunta al fatto che i produttori la stanno tenendo in considerazione per la parte di Carole Baskin. È una grande fan di Tiger King, il suo aspetto è simile a quello di Carole e pensa che potrebbe calarsi molto bene in questa parte.

Quanto ai veri protagonisti dei fatti narrati nella docu-serie Netflix, a inizio aprile, Joseph “Exotic” Maldonado-Passage è stato trasferito in un centro medico a Forth Worth, in Texas a causa della sua permanenza in un carcere in cui alcuni detenuti sono stati trovati positivi al Coronavirus.

Nel frattempo uno sceriffo in Florida ha ricominciato a occuparsi del caso della scomparsa del marito di Carole Baskin, Jack “Don” Lewis.

Cosa ne pensate delle considerazioni fatte da Tara Reid sulla controversa figura di Carole Baskin? Ditecelo nei commenti!