Una delle scene più intense interpretate da Philip Seymour Hoffman indi Paul Thomas Anderson ebbe in realtà una genesi molto particolare.

Lo spiega Jesse Plemons in un’intervista con The Playlist. L’attore interpretava Val Dodd, figlio di Lancaster Dodd, e ricorda un momento particolare durante le riprese che lasciò tutti a bocca aperta:

Ho così tanti ricordi dalle riprese di quel film. Una cosa che mi resta impressa più di tutte e che non dimenticherò mai è la sequenza in cui vanno a questa raccolta fondi e qualcuno parla contro Dodd. Inizia ad assillarlo, riempiendolo di domande. Stavamo girando quella scena da un pezzo, era quasi ora di pranzo. Paul Thomas Anderson solitamente rigira la scena diverse volte, e sembrava che Philip stesse arrivando a un punto in cui non sapeva più cosa voleva. Paul andava da lui, guardava l’attacca dei suoi capelli, toglieva un capello. Che diavolo?