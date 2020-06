CORRELATO – Disneyland punta a riaprire il 17 luglio in occasione del suo 65esimo compleanno

, il parco della Casa di Topolino alle porte di Parigi, è pronto alla riapertura dopo le lunghe settimane di chiusura causate dalla pandemia di COVID-19.

La divisione italiana della Disney ha diramato un comunicato stampa e una serie di grafiche grazie ai quali possiamo scoprire come sarà possibile tornare a Disneyland Paris e quali sono le norme anti contagio da seguire in un contesto dove l’emergenza sanitaria del nuovo Coronavirus non è ancora terminata.

Trovate tutte le informazioni qua sotto!

Disneyland Paris

inizia la graduale apertura dal 15 luglio

Disneyland Paris, 22 giugno – Oggi, Disneyland Paris annuncia la graduale riapertura del Resort a partire dai due Parchi, Parco Disneyland e Parco Walt Disney Studios, dall’hotel Disney’s Newport Bay Club e dal Disney Village a partire dal 15 luglio. Le modalità di riapertura seguono le indicazioni del Governo Francese e delle Autorità sanitarie e sono state discusse con il CSE (Comité Social et Economique). L’attenzione continua ad essere rivolta alla salute e alla sicurezza degli Ospiti e dei Cast Members (dipendenti Disney), visto che la destinazione ritorna ad accogliere gli ospiti.

Inoltre, considerata la situazione in continua evoluzione Disneyland Paris annuncia una graduale riapertura anche di tutti gli altri Hotel: Disney’s Hotel Cheyenne il 20 luglio, Disney’s Hotel Santa Fe il 3 agosto, Disneyland Hotel il 7 settembre. Il Disney’s Sequoia Lodge e il Disney’s Davy Crockett Ranch rimarrano chiusi durante la stagione estiva e le date di riapertura saranno annunciate prossimamente.

“Tutti noi di Disneyland Paris siamo entusiasti all’idea di avviarci sempre più verso la riapertura prevista nelle prossime settimane”, dichiara Natacha Rafalski, Presidente di Disneyland Paris. «Creare la Magia significa davvero molto, perchè in questo si rispecchia la resilienza dei nostri dipendenti e della nostra comunità, l’entusiamo dei nostri ospiti e fans, e il momento positivo di tante riaperture nel settore turistico in tutta Europa. Non vediamo l’ora di riaccogliere i nostri Cast Members e di riaprire i cancelli ai nostri ospiti per vivere insieme la Magia».

«Siamo entusiasti di vedere una delle prime destinazioni turistiche europee e il più grande datore di lavoro, con sede singola in Francia, riaprire agli ospiti e ai suoi dipendenti”, ha affermato Sophie Huberson, Executive Director del “Syndicat National des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels SNELAC» – l’organizzazione rappresentante i parchi divertimento, il tempo libero e le aree culturali in Francia. “Questo momento è una pietra miliare per l’industria del turismo e del tempo libero in Francia e sarà un passo fondamentale nella ripresa del nostro settore».

Misure di sicurezza e esperienze

La graduale riapertura è basata su un approccio incentrato sulla sicurezza, con misure sanitarie e di sicurezza rinforzate sia per i Cast Members che per gli ospiti. A partire da una limitazione degli ingressi giornalieri, che richiederà la prenotazione obbligatoria della visita per monitorare il flusso degli ospiti. Tutte le misure sono attuate per allinearci alle norme di distanziamento sociale richieste dal governo. Di conseguenza, alcune esperienze come la Parata Disney Stars on Parade e lo spettacolo serale Disney Illuminations, sono al momento rimandati e ritorneranno presto.

Spettacoli di successo come The Lion King: Rhythms of the Pride Lands e Jungle Book Jive, torneranno disponibili nel corso della stagione estiva.

Gli incontri con i Personaggi saranno sospesi ma non mancherà nei Parchi una nuova modalità di incontro per deliziare gli ospiti. Tutte le esperienze tra cui, le aree gioco e il face painting, saranno momentaneamente indisponibili. Inoltre, il servizio FASTPASS sarà sospeso per permettere l’organizzazione della fila d’attesa delle attrazioni. Ai Cast Members e ai visitatori, dagli 11 anni compiuti, è richiesta in maniera obbligatoria la mascherina all’interno di tutto il Resort. Maggiori informazioni sulle misure sono disponibili su www.disneylandparis.com .

Biglietti e sistemi di prenotazione

Considerato che Disneyland Paris accoglierà gli ospiti limitandone la capienza giornaliera, un nuovo sistema di registrazione online sarà disponibile dai primi di luglio. Per garantirsi l‘accesso, gli ospiti che desiderano acquistare un biglietto o sono già in possesso di biglietti non datati o di un pass annuale, devono registrarsi sulla piattaforma online per ottenere una prenotazione che dà diritto all’ingresso ai Parchi Disney prima del loro arrivo. Al contrario, gli ospiti in possesso di un biglietto datato, non hanno bisogno di registrarsi e il loro ingresso è garantito. Gli ospiti con pacchetti soggiorno in un hotel Disney comprensivo dell’ingresso ai Parchi Disney possono entrare per tutta la durata del soggiorno senza registrarsi sulla piattaforma online.

Durante la fase iniziale di riapertura i biglietti di ingresso e i pacchetti soggiorno sono disponibili sul sito www.disneylandparis.com e nelle migliori agenzie di viaggio con un numero limitato di biglietti disponibili ogni giorno. L’acquisto dei biglietti all’ingresso dei Parchi Disney al momento non è disponibile.

Per offrire agli ospiti maggiore flessibilità, sono disponibili nuove condizioni di prenotazione che includono cancellazioni e modifiche senza penali (trasporto escluso) per tutti i soggiorni negli hotel Disney in qualsiasi momento, fino a 7 giorni prima della data di arrivo (dettagli specifici sono disponibili www.disneylandparis.com).

Mentre Disneyland Paris si prepara alla riapertura, gli ospiti sono invitati a visitare www.disneylandparis.com per gli ultimi aggiornamenti e a vivere la magia della destinazione su https://athome.disneylandparis.com/it/; infine possono utilizzare l’hashtag #DisneyMagicMoments sui social media per condividere magiche stories e post.

Disneyland Paris, le infografiche con tutto quello che c’è da sapere:

