Si è concluso ieri il primodalle riaperture dei cinema in Italia, e quindi ripartiamo con il box-office. Da lunedì 15 giugno, primo giorno, le sale disponibili sono triplicate a un totale di quasi 350 di domenica (con un forte sbilanciamento tra il centro-nord e il sud), che rimangono comunque meno del 10% del totale. Anche gli incassi sono cresciuti, sebbene con una costanza diversa: oltre alle difficoltà del post-lockdown e all’assenza di titoli, è stato infatti un weekend prettamente estivo (a cui vanno aggiunte i recuperi di calcio praticamente quotidiani).

Complessivamente tra giovedì e domenica sono stati raccolti centomila euro, con circa 17.500 presenze. A “dominare” i due titoli inediti nelle sale (erano usciti in PVOD durante il lockdown), a dimostrazione che il pubblico che sceglie di tornare in sala lo fa per vedere prodotti inediti. In questi primi sette giorni, I Miserabili ha raccolto complessivamente 26mila euro (di cui quasi 20mila nel weekend), mentre Favolacce ne ha incassati 13mila (di cui 11mila nel weekend). Segue Parasite, con 7.300 euro nei quattro giorni del weekend, mentre al quarto posto Bad Boys for Life incassa circa 4.100 euro e sale a 1.4 milioni complessivi. Chiude la top-five Piccole Donne, con 3.400 euro in quattro giorni.

BOX-OFFICE ITALIA – WEEKEND 18/21 GIUGNO 2020

I Miserabili – € 19.917 / € 26.082

– € 19.917 / € 26.082 Favolacce – € 11.148 / € 13.123

– € 11.148 / € 13.123 Parasite – € 7.304 / € 5.561.459

– € 7.304 / € 5.561.459 Bad Boys for Life – € 4.171 / € 1.407.440

– € 4.171 / € 1.407.440 Piccole Donne – € 3.401 / € 5.862.329

– € 3.401 / € 5.862.329 Cattive Acque – € 3.329 / € 449.308

– € 3.329 / € 449.308 Dopo il matrimonio – € 3.199 / € 4.228

– € 3.199 / € 4.228 The Grudge – € 3.085 / € 56.247

– € 3.085 / € 56.247 Richard Jewell – € 2.702 / € 2.567.210

– € 2.702 / € 2.567.210 Odio l’estate – € 2.264 / € 7.433.652

Potete commentare qui sotto o sul forum