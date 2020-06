Per la quarta volta nella storia,è tornato al primo posto nella classifica americana: è avvenuto durante il weekend della Festa del papà, solitamente piuttosto movimentato al box-office. Grazie alle prime, timide riaperture, gli incassi hanno iniziato a crescere. Dopo alcune settimane di “dominio” di, la settimana scorsa è stato L’uomo invisibile a piazzarsi in testa alla classifica con 383mila dollari. Questo weekend, invece, è toccato a film di catalogo della Universal: Jurassic Park ha raccolto 517mila dollari in 230 cinema. Subito sotto,ne ha incassati poco meno: 516mila dollari in 187 cinema.

Al settimo posto Followed, nuova uscita distribuita da Atlas, che ha incassato 127mila dollari in circa 42 cinema.

Complessivamente, secondo quanto segnala Deadline, i cinema aperti negli Stati Uniti sono saliti a circa 1.100, inclusi circa 300 drive-in (che al momento sono quelli che generano gli incassi più alti). La catena Cinemark ha riaperto tre cinema a Dallas, raccogliendo però cifre davvero minime (come avvenuto in Italia la settimana scorsa): dagli 800 ai 1500 dollari. Si è trattato di test: il 3 luglio inizierà la riapertura vera e propria in tre fasi.