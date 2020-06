L’animatore, direttore dell’animazione per Toy Story 4 , ha aggiornato il suo profilo Instagram con un post che non lascia spazio a dubbi: comodamente seduto a casa sua, l’animatore ha annunciato di aver iniziato a lavorare (rigorosamente da casa) al prossimo film d’animazione, in uscita nel

Oggi la fase di animazione del film Pixar in uscita nel 2022 ha ufficialmente inizio (dalle nostre case).

Non si sa nulla sul nuovo progetto dello studio, se non che si tratterà quasi sicuramente di uno dei due progetti già annunciati dalla Disney nel suo calendario, stando al quale ci saranno ben due film Pixar in uscita nel 2022, uno il 13 marzo e uno il 17 giugno.

Per saperne di più dovremo aspettare ancora un po’, sperando di avere notizie almeno all’inizio del prossimo anno.

Aaron Hartline lavora per la Pixar da oramai 11 anni, partecipando ad alcuni dei suoi progetti più ambiziosi e di successo, tra i quali Up, Toy Story 3, Cars 2, Brave, Inside Out, Cars 3, Toy Story 4 e il film da poco uscito Onward e supervisionerà l’animazione per il prossimo progetto in uscita tra due anni.

Curiosi? Cosa pensate che abbia in serbo la Pixar? Andrete a vedere Onward in sala nei prossimi mesi?

Vi ricordiamo che la nuova data d’uscita – dopo l’emergenza Coronavirus – è fissata per il 22 luglio nei cinema italiani, dopo essere uscito a inizio marzo negli Stati Uniti.