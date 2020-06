è sicuramente noto a tutti come Winston Zeddemore in, ma l’attore avrebbe potuto forse interpretare un altro ben noto personaggio in un altro franchise di successo, quello dell’

In una recente chiacchierata con ComicBook, l’attore ha parlato del fatto di essersi messo in contatto con Louis D’Esposito (co-presidente dei Marvel Studios) per un ruolo ben specifico in un franchise che sicuramente sarebbe stato arricchito dalla sua presenza: Black Panther.

Ecco le parole dell’attore:

Ho mandato un sacco di messaggi all’epoca a Louis D’Esposito. “Hey sono qui e sono disponibile per un ruolo”. Non sono molto bravo a supplicare le persone, capisci cosa intendo? Ad ogni modo, sono un grande fan dell’Universo Cinematografico Marvel e dei film DC, adoro quella roba! Ci sono cresciuto! Insomma, non è che da parte mia non ci fosse interesse a riguardo. Così ho iniziato ad attivarmi per la parte del padre in Black Panther. Ho lanciato qualche frecciatina, lasciato qualche indizio qui e lì… a dire il vero era più di qualche indizio. I fan hanno subito capito e hanno colto la palla al balzo. Così ho chiamato e ho detto “Sai, c’è quella parte… quella del padre” e Louis mi ha risposto “Beh, quel ruolo è troppo piccolo per te”

A quanto pare Ernie è stato chiaro in merito, ma all’epoca il suo nome è stato accantonato perché “troppo grande per un ruolo così piccolo“.

Che ne dite? Restiamo quindi in attesa di un ruolo e un’opportunità migliore per Ernie Hudson nell’Universo Cinematografico Marvel? Che ruolo potrebbe interpretare? Magari nel prossimo Black Panther?

Fonte: CB