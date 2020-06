Una delle più iconiche attrazioni di Disneyland,, verrà interamente ripensata ispirandosi al classico d’animazione del 2009

La Disney ha infatti annunciato ufficialmente di aver deciso di accogliere le proteste dei fan che, nelle ultime settimane, si erano fatti sentire sui social contro l’attrazione, rea di essere ispirata al film del 1946 I racconti dello zio Tom di cui si era parlato nuovamente qualche tempo fa, quando è rimasto escluso dal catalogo di Disney+. La pellicola a tecnica mista, criticata per la sua rappresentazione degli afroamericani post-Guerra Civile, vinse il premio Oscar per la miglior canzone originale “Zip-a-Dee-Doo-Dah” e non è poi mai stata distribuita in home video negli Stati Uniti.

We're thrilled to share Splash Mountain at Disneyland & Walt Disney World will be completely reimagined with a new story… Pubblicato da Walt Disney Animation Studios su Giovedì 25 giugno 2020

Splash Mountain aprì a Disneyland, in California, nel 1989 e successivamente a Walt Disney World (Orlando, Florida) e Tokyo Disneyland nel 1992. Nell’attrazione, i visitatori compiono un viaggio “musicale” a bordo di tronchi d’albero in una zona alberata popolata da animali canterini, finendo poi per precipitare in una cascata.

La nuova versione, a detta della Disney, sarà una “avventura musicale” più “inclusiva”, con “una grande storia, con una forte protagonista, ambientata a New Orleans e in Louisiana”. La storia sarà una sorta di sequel del film, e racconterà cosa è accaduto a Tiana dopo il “bacio finale”.

Non è stata fornita una data per il restyling dell’attrazione, ma la Disney sta lavorando alla progettazione, quindi presumibilmente ci vorrà qualche anno.