Variety riporta in esclusiva che la Universal Pictures ha messo in sviluppo un reboot di, la pellicola del 1996 diretta da) condiventata con il tempo un vero cult.

Fonti del giornale sostengono che lo studio avrebbe puntato gli occhi su Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick, offrendogli la regia del film e iniziando alcune trattative.

Frank Marshall sarà produttore, mentre lo studio è al momento alla ricerca di sceneggiatori.

Non è chiaro quali saranno le “novità” della nuova storia, ma il film originale vedeva i due protagonisti – la dottoressa Jo Harding e il suo ex-marito Bill Harding – alle prese con un ciclone. Il film non solo fu di grande successo (con quasi 500 milioni di dollari incassati in tutto il mondo), ma fu inoltre apprezzato per gli straordinari effetti speciali (e visivi!).

Steven Spielberg fece da produttore esecutivo e Michael Crichton curò la sceneggiatura.

In attesa di dettagli sul nuovo film, ecco la sinossi del progetto originale: