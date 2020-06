L’ Hollywood Reporter annuncia in esclusiva chesarà la protagonista di un nuovo film al femminile del franchise di

La pellicola non sarà uno spin-off della serie di film con Johnny Depp, ma una storia originale ambientata nello stesso mondo che potrebbe dare il via a un altro franchise sotto la stessa “bandiera”.

La sceneggiatura sarà firmata da Christina Hodson, scrittrice di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), ma anche del nuovo film su The Flash con Ezra Miller e Michael Keaton, oltre che di Bumblebee e del nuovo film di Batgirl.

Il progetto – sostiene il giornale – sarà parallelo al nuovo film in sviluppo già affidato a Ted Elliott e al creatore di Chernobyl Craig Mazin. Il produttore di vecchia data Jerry Bruckheimer lavorerà ad entrambi.

Ad oggi non è stato ancora annunciato ufficialmente se la Disney intende procedere con o senza Johnny Depp, ma Bruckheimer ha già svelato che non sarà il protagonista del film in questione pur apparendo incerto sul coinvolgimento dell’attore; sappiamo che Kaya Scodelario e Brenton Thwaites, comparsi in Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, hanno già firmato un contratto per un secondo film, ma non è chiaro se torneranno.

Il franchise di Pirati dei Caraibi, in totale, è stato capace di raccogliere 1.4 miliardi di dollari negli Stati Uniti e 4,5 miliardi in tutto il mondo nel corso di cinque film.